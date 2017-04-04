04.04.2017 / 12:25



Мариупольские школьники протестировали мобильное приложение с экстренным вызовом полиции (ФОТО, ВИДЕО)











В лицее-школе №48 Мариуполя состоялась презентация программы, которая позволит гражданам и полиции общаться в современном и удобном формате. Тестировать ее полицейские пригласили учащихся 9-11 классов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Бесплатное мобильное приложение «Полиция Донетчины», разработанное по инициативе заместителя начальника Нацполиции - начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина, уже доступно для загрузки в Google Play и App Store.

Программа работает в тестовом режиме, ее могут опробовать жители Мариуполя, впоследствии она будет действовать по всей территории Донецкой области.

Функция экстренного вызова полиции прежде всего ориентирована на детей – попав в трудную ситуацию, ребенок будет иметь возможность позвать на помощь специалистов лишь одним нажатием кнопки «102». Наряд полиции немедленно прибудет точно в то место, где она сейчас находится.

Это касается не только преступлений, но и любой другой ситуации, где требуется немедленная помощь взрослых. В каждом случае к работе подключаются полицейские, которые работают непосредственно с детьми, отметила руководитель отдела ювенальной превенции ГУНП в Донецкой области Екатерина Шнейдер.