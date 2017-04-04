04.04.2017 / 11:48



Мэр Мариуполя обратился к руководству страны по вопросу решения проблемы горячей воды (ФОТО)











В Мариуполе вынужденно прекратили подачу горячей воды населению из-за прекращения действия договора с ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа и внедрения с 1 апреля абонентской платы за подключение к газораспределительной системе коммунального предприятия «Мариупольтеплосеть», передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Городской голова Вадим Бойченко обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг и народным депутатам Украины с просьбой отменить постановление о внедрении абонплаты и пересмотреть экономическую обоснованность тарифов на тепловую энергию.

В горсовете пояснили, что для Мариуполя абонплата - это рост ежемесячных расходов «Мариупольтеплосети» на 14,4 млн грн. При том, что коммунальное предприятие и без этого имеет задолженность перед «НАК «Нафтогаз Украины» почти 800 млн грн.. и ежемесячно растет дебиторская задолженность потребителей.

Вадим Бойченко в письме напомнил, что «Мариупольтеплосеть» является единственным предприятием поставки тепловой энергии, услугами которого пользуется почти полмиллиона жителей города, 88 детских садов, 72 школы, 27 лечебных учреждений и организаций города.

«В свою очередь, тарифы на тепловую энергию, установленные для потребителей, возмещают себестоимость тепловой энергии в полном объеме, то есть предприятие несет прямые убытки из-за не покрытия разницы в тарифе. Плата за присоединенную мощность не учтена в действующих тарифах на теплоснабжение, то есть у предприятия нет источников для оплаты абонентской платы», - говорится в письме.