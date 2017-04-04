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04.04.2017 / 11:48

Мэр Мариуполя обратился к руководству страны по вопросу решения проблемы горячей воды (ФОТО)





В Мариуполе вынужденно прекратили подачу горячей воды населению из-за прекращения действия договора с ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа и внедрения с 1 апреля абонентской платы за подключение к газораспределительной системе коммунального предприятия «Мариупольтеплосеть», передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Городской голова Вадим Бойченко обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг и народным депутатам Украины с просьбой отменить постановление о внедрении абонплаты и пересмотреть экономическую обоснованность тарифов на тепловую энергию.

В горсовете пояснили, что для Мариуполя абонплата - это рост ежемесячных расходов «Мариупольтеплосети» на 14,4 млн грн. При том, что коммунальное предприятие и без этого имеет задолженность перед «НАК «Нафтогаз Украины» почти 800 млн грн.. и ежемесячно растет дебиторская задолженность потребителей.

Вадим Бойченко в письме напомнил, что «Мариупольтеплосеть» является единственным предприятием поставки тепловой энергии, услугами которого пользуется почти полмиллиона жителей города, 88 детских садов, 72 школы, 27 лечебных учреждений и организаций города.

«В свою очередь, тарифы на тепловую энергию, установленные для потребителей, возмещают себестоимость тепловой энергии в полном объеме, то есть предприятие несет прямые убытки из-за не покрытия разницы в тарифе. Плата за присоединенную мощность не учтена в действующих тарифах на теплоснабжение, то есть у предприятия нет источников для оплаты абонентской платы», - говорится в письме.

Таким образом, принятие постановления НКРЕКП № 368 от 28.03.2017 еще более усугубляет тяжелое финансовое положение предприятия и ставит под угрозу подготовку к отопительному периоду 2017-2018 гг.

  
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04.04.2017
17:25
В Мариуполе асфальт пешеходных дорожек планируют заменить тротуарной плиткой
16:58
На развитие здравоохранения в Мариуполе в 2017 году запланировано финансирование на 166,4 млн грн
16:24
Спасатели методом траления очистили 50% подводной части акватории мариупольских пляжей
15:46
Мариупольцы выдвинули требованиями к частным перевозчикам по обслуживанию пассажиров
14:30
В истории мариупольской футбольной команды зафиксирован 2200 забитый мяч
14:00
В Приморском районе Мариуполя вечером ожидается отключение холодной воды
13:33
В Мариуполе начат прием заявлений для осуществления сезонной торговли на территории парков и скверов
12:25
Мариупольские школьники протестировали мобильное приложение с экстренным вызовом полиции (ФОТО, ВИДЕО)
11:48
Мэр Мариуполя обратился к руководству страны по вопросу решения проблемы горячей воды (ФОТО)
11:09
У «Мариупольтеплосети» в пользу «Нафтогаза» прокуратура удержала около 2 млн грн.
10:44
Мариуполь попал в государственную программу по закупке ангиографов
10:02
"Зимние" субсидии будут действовать для мариупольцев до 30 апреля включительно, - Минсоцполитики
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14:45 Красный Крест направил более 500 млн на помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе
13:38 В Донецкой области от обстрелов пострадали более 10 тысяч жилых домов, - Жебривский
12:30 Данные о пересечении КПВВ на Донбассе могут автоматически передаваться в Пенсионный Фонд
11:45 На Донбассе контрабандист, убегая от пограничников, перевернулся на «Урале» (ФОТО)
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