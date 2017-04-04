04.04.2017 / 11:09



У «Мариупольтеплосети» в пользу «Нафтогаза» прокуратура удержала около 2 млн грн.

Органами прокуратуры Донецкой области продолжают приниматься меры по обязательной уплаты предприятиями региона в пользу государства задолженности за потребленный природный газ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Так, в 2014 году прокурором города Мариуполя в Хозяйственный суд Запорожской области предъявлен иск в интересах государства в лице ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» до коммунального коммерческого предприятия «Мариупольтеплосеть», которое накопило задолженность по договору купли-продажи природного газа на сумму свыше 23 млн грн.

По решению суда, предприятие обязано уплачивать указанные средства в рассрочку в течение 35 месяцев.