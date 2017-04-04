04.04.2017 / 10:44



Мариуполь попал в государственную программу по закупке ангиографов

В Мариуполе до конца года намерены открыть кардиохирургический центр. Об этом шла речь во время встречи городского головы Мариуполя Вадима Бойченко с заместителем и.о. Министра здравоохранения Александром Линчевским, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Мариуполь попал в государственную программу по закупке ангиографов в города. Инвестиции совместимы: из государственного бюджета будет выделено свыше 7,5 млн грн, из городского – более 30 млн грн на ремонт и оборудование», - говорится в сообщении.

Уже объявлен тендер и до конца текущего года современное оборудование должно быть установлено в операционной на базе больницы скорой медицинской помощи в Мариуполе. К вопросу открытия центра подходят комплексно – будет сделан ремонт операционной, палат, приобретено необходимое сопутствующее оборудование.

Александр Линчевский вместе с заместителем городского головы Ксенией Суховою посетили больницу скорой помощи, где обсудили нюансы установки ангиографа и другое оборудование.