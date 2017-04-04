04.04.2017 / 10:02



"Зимние" субсидии будут действовать для мариупольцев до 30 апреля включительно, - Минсоцполитики Назначенные с 1 октября 2016г. субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг будут действовать до 30 апреля 2017. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает ilich.in.ua.



Субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается отдельно на отопительный период и отдельно на не отапливаемый. То есть, назначенные с 1 октября 2016 жилищные субсидии будут действовать до 30 апреля 2017 г. включительно. Однако, учитывая теплую весну, в апреле она будет перечислена (как для пользователей центрального, так и индивидуального отопления) с учетом количества дней отопительного периода.



"Субсидии в апреле никто не отменял. Если отопительный период закончился, к примеру, 2 апреля - то норма газа, тепла или электричества в зависимости от вида отопления, будет перечислена пропорционально количеству дней, а не за полный "отопительный" месяц. Однако, граждане, имеющие сэкономленные средства субсидии, смогут их использовать, поскольку отопительный период у нас зафиксирован до 30 апреля 2017 года", - говорится в сообщении Минсоцполитики.



С 1 мая по 30 сентября 2017 помощь на оплату коммунальных услуг будет предоставляться и в дальнейшем, однако ее размер будет несколько меньше по объективным причинам - из-за отсутствия оплаты услуги теплоснабжения.