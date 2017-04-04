04.04.2017 / 09:20



На модернизацию теплосетей Мариуполя выделят 22 млн грн

Согласно Программе социально-экономического развития 2017 года (ПСЕР), 22 миллиона гривен пойдет на обеспечение работы и модернизацию теплосетей Мариуполя. Как сообщает пресс-служба горсовета, на эти средства планируется провести реконструкцию объектов ККП «Мариупольтеплосеть», закупить оборудование и выполнить термомодернизацию, передает ilich.in.ua.

Программой предусматривается реконструкция и капремонт котельных, котлов и центральных теплопунктов (ЦТП). Так, из городского бюджета планируется финансирование проведения модернизации двух котлов 10,1 млн грн и 5,9 млн грн на две котельные. А еще пять котлов и девять котельных модернизируют за внебюджетные средства.

Также запланирована реконструкция семи ЦТП. Из них две - за счет областных средств на сумму 5 млн грн, а еще пять - за внебюджетные средства. Еще 1 млн грн из городского бюджета пойдет на разработку схемы оптимизации системы теплоснабжения.