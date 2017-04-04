04.04.2017 / 08:55



Сегодня до конца дня в Мариуполе части абонентов отключат холодную воду

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи с аварийными работами по ул.Бахмутской, 135 д/у 350 мм с 9.00 до 19.00 будет прекращена подача холодной воды потребителям по следующиv адресам: ул.Бахмутская, 68-141, ул.Ф.Орлика 2-59, ул.Живописная, 1-60,ул.Спортивная, 1-68,ул.,Гранитная, 38-74, ул.Солидарности, 2-37, ул.Кренкеля, 2-56, ул.Полярная 4-39, ул.Пугачева 3-36, ул.,Красина 8-45.

Также, в связи с ремонтными работами по адресу ул. Днестровская, 88 с 9.00до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Днестровская, ул. Светлая, ул. Славянская, пер. Славянский, ОШ№ 30.