03.04.2017 / 16:45



До конца весны в Мариуполе завершат ремонт канализационного коллектора на Левобережье

В Мариуполе возобновили ремонт коллектора по ул. Азовстальской. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Сейчас, когда погодные условия позволяют, работы ведутся в полном объеме, закончить масштабный проект обещают к лету.

Об этом сообщил директор КП «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Геннадий Изюмов.

«Работы по коллектору ведутся, финансирование есть. В полном объеме, включая восстановление асфальтового полотна, они закончатся в середине июня. Трамваи пустят раньше, поскольку ТТУ уже восстанавливает контактную линию», - сказал Геннадий Изюмов.

Он добавил, что ориентировочно по прежним маршрутам на Левобережье трамваи пустят в мае.

В МТТУ подтвердили информацию о том, что трамваи выйдут на линию, как только будет отремонтирован канализационный коллектор по ул. Азовстальской.