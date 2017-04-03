03.04.2017 / 16:04



Подать местную инициативу в Мариуполе станет проще

В Мариуполе упростили процесс подачи местных инициатив, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Благодаря внедрению электронного документооборота теперь не нужно вести Книгу регистрации. Помощь в подготовке проектов будут оказывать постоянные профильные комиссии, в компетенцию которых входит конкретный вопрос. Также определены конкретные исполнители в городском совете на разных этапах прохождения документов и разработаны бланки, необходимые для регистрации инициативы

«В работе над новым Положением учитывался опыт прошлого года и мнение участников рабочей группы, чтобы максимально качественно отработать механизм. Главное, чтобы это эффективно работало, ведь диалог с громадой должен быть постоянным и комфортным для жителей», вЂ’ отметил секретарь городского совета Степан Махсма.