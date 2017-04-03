03.04.2017 / 15:26



До начала следующего отопительного сезона 100% домов Мариуполя должны быть обеспечены приборами учета тепла

Городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко поставлена задача – до начала следующего отопительного сезона обеспечить все жилые дома города приборами учета, в то время как на данный момент приборами учета тепла обеспечены 70% домов Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

«Необходимо установить 499 счетчиков. Также за счет средств городского бюджета планируется подключить 258 рамок автоматического распределения тепла. На это предусмотрено 66,7 млн грн», - сказал заместитель городского головы Михаил Когут.