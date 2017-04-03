03.04.2017 / 14:00



Мариупольцы могут подписаться под петицией за улучшение транспортного сообщения Мариуполя со всей Украиной

31 марта на официальном сайте главы государства в разделе электронных петиций зарегистрирована петиция с просьбой улучшить транспортное сообщение Мариуполя с остальной Украиной, в частности, в петиции предлагают запустить скоростной поезд «Интерсити» между приморским городом и столицей, передает ilich.in.ua.

Петицию инициировала молодежь Мариуполя.

«Просим Вас найти возможность способствовать решению транспортного вопроса - расширению направлений железнодорожного пассажирского сообщения, а вообще запуска между Мариуполем и Киевом скоростного «Интерсити». Также надо восстановить дорожные артерии - Мариуполь-Запорожье и Мариуполь-Краматорск. Эти пути находятся в крайне неудовлетворительном состоянии», - обратились к Президенту мариупольцы.

В петиции указывается и необходимость восстановления мариупольского аэропорта.

Президент рассмотрит петицию, если ее подпишут 25 тысяч человек. До конца сбора подписей осталось 90 дней. Подписать петицию можно по ссылке.