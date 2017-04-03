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03.04.2017 / 13:14
На реализацию проекта по утеплению фасадов жилых домов в Мариуполе область выделила около 35 млн грн
В трех районах Мариуполя проходит ремонт зданий, передает ilich.in.ua.
Как сообщает пресс-служба горсовета, на реализацию проекта область выделила около 35 миллионов гривен.
«Красивый вид здания повысит ответственность горожан. Я уверен, что теперь жители будут регулярно поддерживать чистоту вокруг своего дома. Станут организовывать субботники и следить за порядком на лестничных площадках», - отметил Вадим Бойченко при проверке работ по утеплению дома №16 по пр.Лунина.
Стоит отметить, за счет областного бюджета в Мариуполе утеплят фасад в 8 жилых домах Приморского, Левобережного и Центрального районов.