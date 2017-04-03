03.04.2017 / 13:14



На реализацию проекта по утеплению фасадов жилых домов в Мариуполе область выделила около 35 млн грн

В трех районах Мариуполя проходит ремонт зданий, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-служба горсовета, на реализацию проекта область выделила около 35 миллионов гривен.

«Красивый вид здания повысит ответственность горожан. Я уверен, что теперь жители будут регулярно поддерживать чистоту вокруг своего дома. Станут организовывать субботники и следить за порядком на лестничных площадках», - отметил Вадим Бойченко при проверке работ по утеплению дома №16 по пр.Лунина.