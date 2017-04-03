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Главная / Лента новостей / Городская власть Мариуполя презентует проекты Программы социально-экономического развития на 2017 год

03.04.2017 / 12:25

Городская власть Мариуполя презентует проекты Программы социально-экономического развития на 2017 год

Сегодня городская власть представит мариупольцам, депутатам и общественным деятелям ключевые проекты Программы социально-экономического развития (ПСЕР) Мариуполя на 2017 год. Для реализации приоритетных проектов является финансовое подкрепление на сумму 1 млрд 600 млн грн, доля местного бюджета составляет – 989 млн грн.

Об этом рассказал городской голова Вадим Бойченко во время презентации ПСЕР 2017 года, как инструмента исполнения Стратегии развития Мариуполя до 2021 года, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Второй год подряд мы системно и детально представляем ПСЕР по каждому функциональному направлению. Это нужно, чтобы мы могли контролировать процесс управления городом. Программа социально-экономического развития Мариуполя на 2017 год - это комплекс проектов, которые надо реализовать, чтобы наш город развивался в разных направлениях», - отметил городской голова Вадим Бойченко.

Приоритеты Программы разрабатывали, опираясь на социологические исследования и через общение с горожанами, которые обращались к городской власти со своими проблемами.

Именно поэтому в приоритете Программы - мероприятия, направленные на улучшение сферы жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования, спорта, культуры, социальной сферы, безопасности, экологии, IT, развития нового муниципалитета и тому подобное.

Вадим Бойченко особо отметил, что ПСЕР – «живой» механизм, который может дополняться, а средства по проектам могут быть перераспределены согласно бюджетных изменений.

Как отметил мэр, Программа полностью прозрачна. С ней можно ознакомиться на сайте Мариупольского городского совета, где детально прописаны сроки выполнения проектов, средства и источники, из которых каждый проект финансируется. Кроме того, местный бюджет защищен во всех направлениях. Так, городской совет работает исключительно через «Прозорро» и уже занял первое место в Украине за честность проведения закупок. Город также присоединилось к сервису «Социальный инспектор» и «Открытый бюджет».

  
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16:45
До конца весны в Мариуполе завершат ремонт канализационного коллектора на Левобережье
16:04
Подать местную инициативу в Мариуполе станет проще
15:26
До начала следующего отопительного сезона 100% домов Мариуполя должны быть обеспечены приборами учета тепла
14:40
В Мариуполе в честь 85-летия Донецкой области образовали «Алею єднання»
14:00
Мариупольцы могут подписаться под петицией за улучшение транспортного сообщения Мариуполя со всей Украиной
13:14
На реализацию проекта по утеплению фасадов жилых домов в Мариуполе область выделила около 35 млн грн
12:25
Городская власть Мариуполя презентует проекты Программы социально-экономического развития на 2017 год
11:46
В Мариуполе прошло вручение негосударственного ордена «Народный Герой Украины» (ВИДЕО, ФОТО)
11:05
В Мариуполе остановлен грузовик с металлоломом без соответствующих документов (ФОТО)
10:29
В Мариуполе осуждено должностное лицо ЖКХ, которое способствовало незаконному присвоению жилья
10:05
Отмену трамвайных маршрутов в Мариуполе поддержали железнодорожники
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15:50 В Донецкой области стартовал месячник добровольной сдачи оружия
14:40 Порошенко, Меркель и Олланд обсудили нарушение "режима тишины" на Донбассе
13:30 Свыше 600 школьников с неподконтрольной Донетчины зарегистрировались сдавать ВНО
12:25 На Донетчине задержали снявшуюся в пропагандистском сюжете НТВ учительницу
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