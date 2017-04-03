03.04.2017 / 12:25



Городская власть Мариуполя презентует проекты Программы социально-экономического развития на 2017 год

Сегодня городская власть представит мариупольцам, депутатам и общественным деятелям ключевые проекты Программы социально-экономического развития (ПСЕР) Мариуполя на 2017 год. Для реализации приоритетных проектов является финансовое подкрепление на сумму 1 млрд 600 млн грн, доля местного бюджета составляет – 989 млн грн.

Об этом рассказал городской голова Вадим Бойченко во время презентации ПСЕР 2017 года, как инструмента исполнения Стратегии развития Мариуполя до 2021 года, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Второй год подряд мы системно и детально представляем ПСЕР по каждому функциональному направлению. Это нужно, чтобы мы могли контролировать процесс управления городом. Программа социально-экономического развития Мариуполя на 2017 год - это комплекс проектов, которые надо реализовать, чтобы наш город развивался в разных направлениях», - отметил городской голова Вадим Бойченко.

Приоритеты Программы разрабатывали, опираясь на социологические исследования и через общение с горожанами, которые обращались к городской власти со своими проблемами.

Именно поэтому в приоритете Программы - мероприятия, направленные на улучшение сферы жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования, спорта, культуры, социальной сферы, безопасности, экологии, IT, развития нового муниципалитета и тому подобное.

Вадим Бойченко особо отметил, что ПСЕР – «живой» механизм, который может дополняться, а средства по проектам могут быть перераспределены согласно бюджетных изменений.