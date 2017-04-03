03.04.2017 / 11:46



В Мариуполе прошло вручение негосударственного ордена «Народный Герой Украины» (ВИДЕО, ФОТО)















Волонтеров и военных в Мариуполе наградили орденом «Народный герой Украины», передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Награда вручается за заслуги в защите Независимости Украины и волонтерской помощи Вооруженным силам с 2015 года. При этом военные получают орден с красно-черной лентой на колодке, а волонтеры и медики – с желто-голубой. Орден выполнен в форме трезубца. Для получения ордена необходимо подать заявку, которую рассмотрит специальная комиссия. В настоящее время орденом «Народный Герой Украины» награждено свыше 200 человек.

Вручали награды лидер группы «Тартак» Сашко Положинский и волонтер из Мариуполя Лилия Болбат.