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03.04.2017 / 11:46
В Мариуполе прошло вручение негосударственного ордена «Народный Герой Украины» (ВИДЕО, ФОТО)
Волонтеров и военных в Мариуполе наградили орденом «Народный герой Украины», передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Награда вручается за заслуги в защите Независимости Украины и волонтерской помощи Вооруженным силам с 2015 года. При этом военные получают орден с красно-черной лентой на колодке, а волонтеры и медики – с желто-голубой. Орден выполнен в форме трезубца. Для получения ордена необходимо подать заявку, которую рассмотрит специальная комиссия. В настоящее время орденом «Народный Герой Украины» награждено свыше 200 человек.
Вручали награды лидер группы «Тартак» Сашко Положинский и волонтер из Мариуполя Лилия Болбат.
«Для меня этот город имеет особое значение. Когда я приехал сюда впервые, то мариупольцы достаточно приветливо встретили украинскую армию, как своих освободителей. Жители Мариуполя, как никто понимает, что такое война», - отметил отец Игорь Федоришин, капеллан и Народный Герой Украины.
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