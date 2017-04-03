03.04.2017 / 11:05



В Мариуполе остановлен грузовик с металлоломом без соответствующих документов (ФОТО)







Около 16 тонн лома черного металла пытались перевезти по территории Донецкой области без соответствующих документов.

Как сообщает Отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области, во время несения службы сотрудники полиции Мариуполя по обеспечению безопасности дорожного движения остановили автомобиль «КАМАЗ». В прицепе находилось около 16 тонн лома черного металла. Водитель имел при себе только часть необходимых документов, но и те были заполнены ненадлежащим образом.

На место вызвана следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции.