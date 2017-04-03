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03.04.2017 / 11:05

В Мариуполе остановлен грузовик с металлоломом без соответствующих документов (ФОТО)



Около 16 тонн лома черного металла пытались перевезти по территории Донецкой области без соответствующих документов.

Как сообщает Отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области, во время несения службы сотрудники полиции Мариуполя по обеспечению безопасности дорожного движения остановили автомобиль «КАМАЗ». В прицепе находилось около 16 тонн лома черного металла. Водитель имел при себе только часть необходимых документов, но и те были заполнены ненадлежащим образом.

На место вызвана следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции.

Выявленный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Проводится проверка.

  
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16:45
До конца весны в Мариуполе завершат ремонт канализационного коллектора на Левобережье
16:04
Подать местную инициативу в Мариуполе станет проще
15:26
До начала следующего отопительного сезона 100% домов Мариуполя должны быть обеспечены приборами учета тепла
14:40
В Мариуполе в честь 85-летия Донецкой области образовали «Алею єднання»
14:00
Мариупольцы могут подписаться под петицией за улучшение транспортного сообщения Мариуполя со всей Украиной
13:14
На реализацию проекта по утеплению фасадов жилых домов в Мариуполе область выделила около 35 млн грн
12:25
Городская власть Мариуполя презентует проекты Программы социально-экономического развития на 2017 год
11:46
В Мариуполе прошло вручение негосударственного ордена «Народный Герой Украины» (ВИДЕО, ФОТО)
11:05
В Мариуполе остановлен грузовик с металлоломом без соответствующих документов (ФОТО)
10:29
В Мариуполе осуждено должностное лицо ЖКХ, которое способствовало незаконному присвоению жилья
10:05
Отмену трамвайных маршрутов в Мариуполе поддержали железнодорожники
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03.04.2017
17:35 В Донецкой области с начала года обезвредили боле 2,3 тыс. боеприпасов, - Минобороны
16:52 Через линию столкновения на Донбассе разрешено пропускать товары до 75 кг на сумму до 10 тыс. грн, - МинВОТ
15:50 В Донецкой области стартовал месячник добровольной сдачи оружия
14:40 Порошенко, Меркель и Олланд обсудили нарушение "режима тишины" на Донбассе
13:30 Свыше 600 школьников с неподконтрольной Донетчины зарегистрировались сдавать ВНО
12:25 На Донетчине задержали снявшуюся в пропагандистском сюжете НТВ учительницу
11:16 Гумштаб помогает 90% населенных пунктов Донбасса
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