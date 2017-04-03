03.04.2017 / 10:29



В Мариуполе осуждено должностное лицо ЖКХ, которое способствовало незаконному присвоению жилья

Четыре года лишения свободы с испытательным сроком на два года – такое окончательное наказание определил Апелляционный суд Донецкой области должностному лицу жилищно-коммунального предприятия г.Мариуполя, по вине которого местный житель незаконно получил в собственность квартиру стоимостью 186 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает ilich.in.ua.

В октябре 2011 года 51-летняя женщина, являясь начальником жилищно-эксплуатационного участка №3 ЖКП «Жилкомплекс» Департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариупольского городского совета, единолично, в интересах своего знакомого составила и подписала заведомо ложные документы о якобы проживания указанного мужчины в квартире, которая на то время в порядке наследования принадлежала другому лицу.

В дальнейшем мужчина использовал указанные документы в суде для признания именно за ним официального права проживания в квартире и ее приватизации.

Государственным обвинением было представлено достаточно основательных доказательств совершения должностным лицом уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 (злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка, повлекшие тяжкие последствия) УК Украины. Однако Жовтневым районным судом Мариуполя женщину было признано невиновной и оправдано.