03.04.2017 / 10:05



Отмену трамвайных маршрутов в Мариуполе поддержали железнодорожники

Региональный филиал "ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" призывает руководство города не отменять трамвайные маршруты. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Власти города Мариуполя отменила ряд трамвайных маршрутов №7, 9, 11 , по причине этого работники железной дороги не могут полноценно и вовремя доехать на работу на ст. Мариуполь-Сортировочный и полностью обеспечить бесперебойный перевозочный процесс», - говорится в документе, полученном от сотрудников ДЖД.

Напомним, что когда стал вопрос об отмене остановки «Заводская площадка» из-за отсутствия компенсации местными советами средств за перевозку льготных категорий населения, то горсовет Мариуполя неоднократно направлял письма в администрацию регионального филиала «ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» с просьбой не отменять остановку, так как жители Мариуполя не смогут добираться на работу, а пользоваться автотранспортом очень дорого. Руководство регионального филиала прислушалось к просьбе жителей и руководства города Мариуполь и не отменило остановку. Более этого филиал не отменил пригородное железнодорожное сообщение между Мариуполем и прилегающими к нему населенными пунктами.

Поэтому региональный филиал «ДЖД» обращается к власти Мариуполя с просьбой не отменять те трамвайные маршруты, которые популярны у граждан города, которые работают на железнодорожных предприятиях».

Директор МТТУ Виталий Донев сообщил по этому поводу, что маршруты №7, 9, 11 не отменены, а укорочены в связи с полным техническим износом одного из участков полотна.

«Данный отрезок пути выведен из эксплуатации навсегда», - уточнил Виталий Донев.

При этом, по его словам, произведена полная компенсация пассажирским автотранспортом.

«Ильичевские автобусы принимают пассажиров, довезённых до проходных электротранспортом, и везут их по маршруту дальше», - отметил директор ТТУ.