Лента новостей Главная/ Лента новостей/ Мариупольский ФК «Ильичевец» в 23-м туре переиграл киевскую «Оболонь-Бровар» (ФОТО, ВИДЕО)
03.04.2017 / 09:45
Мариупольский ФК «Ильичевец» в 23-м туре переиграл киевскую «Оболонь-Бровар» (ФОТО, ВИДЕО)
Мариупольский ФК «Ильичевец» в 23-м туре со счетом 3:0 переиграл киевскую «Оболонь-Бровар». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
«Киевляне тактически грамотно оборонялись до нашего второго мяча. После гола Фомина гостям пришлось раскрыться. Но лишь немножко. Как и в предыдущих играх, мы создали много опасных моментов. Если в матче с «Арсеналом» мы их не реализовали, то сегодня мы забили три мяча. Считаю нашу победу закономерной», - прокомментировал игру главный тренер «Ильичевца» Александр Севидов.
В составе приазовцев отличились Виталий Кольцов, Руслан Фомин и Сергей Вакуленко. По словам тренера «Оболонь-Бровар» Олега Мазуренко, они хотели сыграть на контратаках, навязать прессинг в средней зоне и сыграть на «стандартах», но после первого пропущенного мяча стратегия рухнула.
«Индивидуальное мастерство игроков «Ильичевца» было выше. Если сравнивать этот «Ильичевец» с прошлогодним, то у Кривенцова была молодежь и, возможно, лучше «организация». Сейчас же «Ильичевец» более сильная команда в индивидуальном плане. В Мариуполе собраны футболисты уровня первой пятерки Премьер-лиги», - сообщил тренер «Оболонь-Бровар» Олег Мазуренко.
В скором времени должен состоятся дебют сенегальского полузащитника Роже Гомиса, который перебрался в мариупольскую команду.
При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua
обязательно.
Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60,
реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76