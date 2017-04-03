03.04.2017 / 09:45



Мариупольский ФК «Ильичевец» в 23-м туре переиграл киевскую «Оболонь-Бровар» (ФОТО, ВИДЕО)























Мариупольский ФК «Ильичевец» в 23-м туре со счетом 3:0 переиграл киевскую «Оболонь-Бровар». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Киевляне тактически грамотно оборонялись до нашего второго мяча. После гола Фомина гостям пришлось раскрыться. Но лишь немножко. Как и в предыдущих играх, мы создали много опасных моментов. Если в матче с «Арсеналом» мы их не реализовали, то сегодня мы забили три мяча. Считаю нашу победу закономерной», - прокомментировал игру главный тренер «Ильичевца» Александр Севидов.

В составе приазовцев отличились Виталий Кольцов, Руслан Фомин и Сергей Вакуленко. По словам тренера «Оболонь-Бровар» Олега Мазуренко, они хотели сыграть на контратаках, навязать прессинг в средней зоне и сыграть на «стандартах», но после первого пропущенного мяча стратегия рухнула.

«Индивидуальное мастерство игроков «Ильичевца» было выше. Если сравнивать этот «Ильичевец» с прошлогодним, то у Кривенцова была молодежь и, возможно, лучше «организация». Сейчас же «Ильичевец» более сильная команда в индивидуальном плане. В Мариуполе собраны футболисты уровня первой пятерки Премьер-лиги», - сообщил тренер «Оболонь-Бровар» Олег Мазуренко.