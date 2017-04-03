03.04.2017 / 09:17



Патруль ОБСЕ под Мариуполем попал под обстрел противника Представители незаконных вооруженных формирований под Мариуполем открыли огонь на глазах у наблюдателей ОБСЕ вблизи патрульного автомобиля. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает ilich.in.ua.



"2 апреля патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился на автостоянке нежилого здания, расположенного в 50 м к западу от ул. Центральной на северной окраине подконтрольного "ДНР" населенного пункта Саханка (24 км северо-восточнее Мариуполя). Трое членов патруля СММ были в автомобилях, а еще трое - снаружи. В 13:00 автомобиль без знаков различия ("Лада" бежевого цвета с украинскими номерными знаками) с тремя пассажирами, проезжая мимо нежилого здания, примерно в 50 м от позиции патруля Миссии, автомобиль снизил скорость, водитель открыл окно и три пассажира на русском языке прокричали оскорбление в адрес СММ. Затем водитель взял у одного из пассажиров автомат (АК-47) и, удерживая руль коленями, выдвинул его из окна и произвел два выстрела в воздух. В то же время автомобиль не останавливался и продолжал двигаться в направлении расположенного неподалеку подконтрольного "ДНР" н.п. Ужовка (быв. Ленинское, 24 км к северо-востоку от Мариуполя)", - сказано в сообщении.



Патруль Миссии оставил место происшествия через 10 минут и направился к подконтрольному "ДНР" поселку Безымянное, где наблюдатели увидели тот же автомобиль без знаков различия. Транспортное средство было припарковано в центре населенного пункта и в нем находились двое мужчин. Установить, принадлежали эти лица к группе, причастной к инциденту, не удалось.



Патруль Миссии благополучно вернулся к своей базе в Мариуполе. СММ проинформировала об этом инциденте Совместный центр по контролю и координации.