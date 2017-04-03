03.04.2017 / 08:55



Из-за ремонтных работ в нескольких районах Мариуполя до конца дня не будет холодной воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи с ремонтными работами по адресу Мира 97 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Мира 85-105.

Также, в связи с ремонтными работами по адресу с-з Азовский с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Ростовская, Новоселов, Пшеничная, Козацкая, Донецкая, в/ч.

В связи с ремонтными работами по адресу В.Освободителей 6 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: б-р. Комсомольский 40-52, Азовстальская 45,47,51.