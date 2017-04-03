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03.04.2017 / 08:55
Из-за ремонтных работ в нескольких районах Мариуполя до конца дня не будет холодной воды
Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи с ремонтными работами по адресу Мира 97 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Мира 85-105.
Также, в связи с ремонтными работами по адресу с-з Азовский с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Ростовская, Новоселов, Пшеничная, Козацкая, Донецкая, в/ч.
В связи с ремонтными работами по адресу В.Освободителей 6 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: б-р. Комсомольский 40-52, Азовстальская 45,47,51.
В связи с аварийными работами по ул.Бахмутской 135 ду 350 мм с 9.00 до 19.00 будет прекращена подача холодной воды потребителям: ул.Бахмутская 68-141, ул.Ф.Орлика 2-59, ул,Живописная 1-60, ул.Спортивная 1-68, ул.Гранитная 38-74,ул, Солидарности 2-37, ул.Кренкеля 2-56, ул.Полярная 4-39, ул.Пугачева 3-36, ул.Красина 8-45.