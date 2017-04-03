Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 4 апреля 2017 года, Вторник
Рикши не роскошь, а средство передвижения
Самая честная награда
Песчанка сползает в море
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Из-за ремонтных работ в нескольких районах Мариуполя до конца дня не будет холодной воды

03.04.2017 / 08:55

Из-за ремонтных работ в нескольких районах Мариуполя до конца дня не будет холодной воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи с ремонтными работами по адресу Мира 97 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Мира 85-105.

Также, в связи с ремонтными работами по адресу с-з Азовский с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Ростовская, Новоселов, Пшеничная, Козацкая, Донецкая, в/ч.

В связи с ремонтными работами по адресу В.Освободителей 6 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: б-р. Комсомольский 40-52, Азовстальская 45,47,51.

В связи с аварийными работами по ул.Бахмутской 135 ду 350 мм с 9.00 до 19.00 будет прекращена подача холодной воды потребителям: ул.Бахмутская 68-141, ул.Ф.Орлика 2-59, ул,Живописная 1-60, ул.Спортивная 1-68, ул.Гранитная 38-74,ул, Солидарности 2-37, ул.Кренкеля 2-56, ул.Полярная 4-39, ул.Пугачева 3-36, ул.Красина 8-45.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

03.04.2017


17:35   В Донецкой области с начала года обезвредили боле 2,3 тыс. боеприпасов, - Минобороны


17:29   Флэш-моб мариупольской молодежи об улучшении транспортного сообщения города со всей Украиной вышел за пределы региона


16:52   Через линию столкновения на Донбассе разрешено пропускать товары до 75 кг на сумму до 10 тыс. грн, - МинВОТ


16:45   До конца весны в Мариуполе завершат ремонт канализационного коллектора на Левобережье


16:04   Подать местную инициативу в Мариуполе станет проще


15:50   В Донецкой области стартовал месячник добровольной сдачи оружия


15:26   До начала следующего отопительного сезона 100% домов Мариуполя должны быть обеспечены приборами учета тепла


14:40   Порошенко, Меркель и Олланд обсудили нарушение "режима тишины" на Донбассе


14:40   В Мариуполе в честь 85-летия Донецкой области образовали «Алею єднання»


14:00   Мариупольцы могут подписаться под петицией за улучшение транспортного сообщения Мариуполя со всей Украиной


13:30   Свыше 600 школьников с неподконтрольной Донетчины зарегистрировались сдавать ВНО


13:14   На реализацию проекта по утеплению фасадов жилых домов в Мариуполе область выделила около 35 млн грн


12:25   На Донетчине задержали снявшуюся в пропагандистском сюжете НТВ учительницу


12:25   Городская власть Мариуполя презентует проекты Программы социально-экономического развития на 2017 год


11:46   В Мариуполе прошло вручение негосударственного ордена «Народный Герой Украины» (ВИДЕО, ФОТО)


11:16   Гумштаб помогает 90% населенных пунктов Донбасса


11:05   В Мариуполе остановлен грузовик с металлоломом без соответствующих документов (ФОТО)


10:29   В Мариуполе осуждено должностное лицо ЖКХ, которое способствовало незаконному присвоению жилья


10:26   Донецкой таможней ГФС в Госбюджет направлено более полумиллиарда гривен


10:05   Отмену трамвайных маршрутов в Мариуполе поддержали железнодорожники

Календарь
Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
03.04.2017
17:29
Флэш-моб мариупольской молодежи об улучшении транспортного сообщения города со всей Украиной вышел за пределы региона
16:45
До конца весны в Мариуполе завершат ремонт канализационного коллектора на Левобережье
16:04
Подать местную инициативу в Мариуполе станет проще
15:26
До начала следующего отопительного сезона 100% домов Мариуполя должны быть обеспечены приборами учета тепла
14:40
В Мариуполе в честь 85-летия Донецкой области образовали «Алею єднання»
14:00
Мариупольцы могут подписаться под петицией за улучшение транспортного сообщения Мариуполя со всей Украиной
13:14
На реализацию проекта по утеплению фасадов жилых домов в Мариуполе область выделила около 35 млн грн
12:25
Городская власть Мариуполя презентует проекты Программы социально-экономического развития на 2017 год
11:46
В Мариуполе прошло вручение негосударственного ордена «Народный Герой Украины» (ВИДЕО, ФОТО)
11:05
В Мариуполе остановлен грузовик с металлоломом без соответствующих документов (ФОТО)
10:29
В Мариуполе осуждено должностное лицо ЖКХ, которое способствовало незаконному присвоению жилья
10:05
Отмену трамвайных маршрутов в Мариуполе поддержали железнодорожники
Все новости
Новости Украины и Мира
03.04.2017
17:35 В Донецкой области с начала года обезвредили боле 2,3 тыс. боеприпасов, - Минобороны
16:52 Через линию столкновения на Донбассе разрешено пропускать товары до 75 кг на сумму до 10 тыс. грн, - МинВОТ
15:50 В Донецкой области стартовал месячник добровольной сдачи оружия
14:40 Порошенко, Меркель и Олланд обсудили нарушение "режима тишины" на Донбассе
13:30 Свыше 600 школьников с неподконтрольной Донетчины зарегистрировались сдавать ВНО
12:25 На Донетчине задержали снявшуюся в пропагандистском сюжете НТВ учительницу
11:16 Гумштаб помогает 90% населенных пунктов Донбасса
10:26 Донецкой таможней ГФС в Госбюджет направлено более полумиллиарда гривен
09:21 По состоянию на утро понедельника электроснабжение в Авдеевке отсутствует – ГСЧС
09:00 На Донетчине на линии разграничения обнаружили наркотики с перцем (ФОТО, ВИДЕО)
31.03.2017
17:30 Орест Лютый выпустил песню о погибших на Донбассе Героях Украины (ВИДЕО)
16:20 С начала года в зоне АТО на Донбассе пострадали 116 мирных жителей - ОБСЕ
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования