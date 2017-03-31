31.03.2017 / 17:25



Мариупольский оркестр «РЕНЕССАНС» выступил на сцене Колонного зала Национальной филармонии Украины (ФОТО)







Мариупольский муниципальный камерный оркестр «РЕНЕССАНС», под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Василия Крячка и Львовский Академический камерный оркестр «Виртуозы Львова», под управлением народного артиста Украины Сергея Бурко, дали совместный концерт на сцене Колонного зала Национальной филармонии Украины, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Два камерных оркестра из разных регионов Украины успешно заявили о своем результативном творческом сотрудничестве на главной сцене страны. Авторской проект «Три Моцарта» уникален тем, что представляет на суд слушателя творения сразу трех гениев – Ксавера, Вольфганта и Леопольда Моцартов. Приглашенными солистами в концертной программе выступили: заслуженная артистка Украины Марианна Лаба (сопрано) и лауреат Международных конкурсов Василий Борецкий (кларнет).