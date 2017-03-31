31.03.2017 / 16:55



Мариупольские ОСМД заявили о себе на всеукраинском уровне

Представители Мариуполя приняли участие в форуме «Эффективное ОСМД», который был организован Международным республиканским институтом (#IRI #USAID) при поддержке Днепропетровской обладминистрации и собрал под свои знамёна руководителей ОСМД из восточных регионов Украины.

Как сообщает пресс-служба горсовета, Мариуполь на форуме был представлен членами общественной организации «Совет председателей ОСМД г. Мариуполя» Еленой Викентьевой и Вадимом Кошмановым, передает ilich.in.ua.

В числе основных спикеров форума выступили уже известные мариупольским ОСМД эксперты: Мария Осипчук – юрист, соучредитель Школы эффективного ОСМД, Юлия Сабатюк – Председатель правления Ассоциации ОСМД «Лучане», заместитель председателя Совета председателей ОСМД г. Луцк, член Нацсовета содействия и создания ОСМД при КМУ, Андрей Саук – экоактивист, правозащитник, соучредитель Школы эффективного ОСМД.

В ходе работы форума его участники смогли поучаствовать в тренингах, получить консультации по волнующим вопросам и самое главное заявить о себе на общенациональном уровне.

«Участие в таких форумах открывает перспективы. Мы обсудили с руководителями таких же объединений проблемы, с какими сталкиваемся сами. Узнали много интересной информации в управлении ОСМД», - рассказывает Елена Викентьева.