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Главная / Лента новостей / Мариупольские ОСМД заявили о себе на всеукраинском уровне

31.03.2017 / 16:55

Мариупольские ОСМД заявили о себе на всеукраинском уровне

Представители Мариуполя приняли участие в форуме «Эффективное ОСМД», который был организован Международным республиканским институтом (#IRI #USAID) при поддержке Днепропетровской обладминистрации и собрал под свои знамёна руководителей ОСМД из восточных регионов Украины.

Как сообщает пресс-служба горсовета, Мариуполь на форуме был представлен членами общественной организации «Совет председателей ОСМД г. Мариуполя» Еленой Викентьевой и Вадимом Кошмановым, передает ilich.in.ua

В числе основных спикеров форума выступили уже известные мариупольским ОСМД эксперты: Мария Осипчук – юрист, соучредитель Школы эффективного ОСМД, Юлия Сабатюк – Председатель правления Ассоциации ОСМД «Лучане», заместитель председателя Совета председателей ОСМД г. Луцк, член Нацсовета содействия и создания ОСМД при КМУ, Андрей Саук – экоактивист, правозащитник, соучредитель Школы эффективного ОСМД.

В ходе работы форума его участники смогли поучаствовать в тренингах, получить консультации по волнующим вопросам и самое главное заявить о себе на общенациональном уровне.

«Участие в таких форумах открывает перспективы. Мы обсудили с руководителями таких же объединений проблемы, с какими сталкиваемся сами. Узнали много интересной информации в управлении ОСМД», - рассказывает Елена Викентьева.

По итогам форума были намечены дальнейшие пути взаимодействия между представителями мариупольских и всеукраинских ОСМД, а в перспективе - проведение подобных мероприятий непосредственно в Мариуполе. 

  
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31.03.2017
17:25
Мариупольский оркестр «РЕНЕССАНС» выступил на сцене Колонного зала Национальной филармонии Украины (ФОТО)
16:55
Мариупольские ОСМД заявили о себе на всеукраинском уровне
16:11
В Мариуполе объявлен всеукраинский флэш-моб о транспортном соединении города с Украиной (ФОТО)
15:30
Завтра в Мариуполе завершится сезон тепла и горячей воды
14:45
Роман "Она была из Мариуполя" получил авторитетную премию Лейпцигской книжной ярмарки
14:00
В Мариуполе пройдет благотворительный аукцион по сбору средств для детей с проблемой аутизма
13:24
На форуме ОБСЕ обсудили создание «Большого Мариуполя»
12:12
ФК «Ильичевец» просит мариупольцев принять участие в выборе нового названия для городской футбольной команды
11:38
Госпомощь при рождении ребенка мариупольцы смогут оформить онлайн
11:07
На ремонт водовода в Кальмиусском районе Мариуполя выделено почти 3 млн грн (ФОТО)
10:30
В Мариуполе взорвался внедорожник. Полиция переходит на усиленный вариант несения службы (ФОТО, ВИДЕО)
10:05
ЕБРР готов выделить 250 млн евро на железную дорогу, ведущую к Мариуполю
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16:20 С начала года в зоне АТО на Донбассе пострадали 116 мирных жителей - ОБСЕ
15:20 Донецкая область стала лидером среди регионов Украины по физкультурной и спортивной работе в селах
13:33 Прокуратурой Донецкой области обеспечено взыскание в пользу госбюджета более 2 млн грн задолженности
12:15 Президент дал необходимые команды силовикам по обеспечению режима тишины на Донбассе
11:11 Под Авдеевкой начинают ремонт ЛЭП
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