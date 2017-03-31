31.03.2017 / 16:11



В Мариуполе объявлен всеукраинский флэш-моб о транспортном соединении города с Украиной (ФОТО)











В Мариуполе активная молодежь запустила флэш-моб #MRPLconnection с просьбой соединить транспортным сообщением родной город со всей Украиной, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Мариупольцы обратились к жителям города и страны с просьбой поддержать обращение к Президенту. Представители молодежного движения Мариуполя создали электронную петицию на сайте Президента Украины, которая скоро появится в открытом доступе. В рамках форума ОБСЕ ее содержание зачитал участникам студент МГУ, общественный активист и представитель Мариупольского союза молодежи Вадим Макаренко.

«Мы нуждаемся в развитии железнодорожного сообщения со всей Украиной. Просим Вас (Президента – РЕД.) найти возможность срочно посодействовать решению транспортного вопроса: расширению направлений железнодорожного пассажирского сообщения и запуска между Мариуполем и Киевом скоростного поезда «Интерсити». Также нужно возобновить единые и жизненно важные дорожные артерии Мариуполь-Запорожье, Мариуполь-Краматорск. Эти пути находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Еще подчеркиваем важность и необходимость восстановления двухпутной дороги и электрификации региона Камыш-Заря - Волноваха, возобновление функционирования аэропорта г.Мариуполя. Поддержите молодежь, общественность Донетчины, людей бизнеса», - сказано в петиции.

Участники форума сфотографировались с плакатом, где содержится хэш-тег #MRPLconnection и бренд Мариуполя, чтобы таким образом в соцсетях привлечь внимание к городу и петиции, которая должна набрать 25 тыс. голосов.

По словам Вадима Макаренко, из-за не налаженного транспортного сообщения, студенты Мариуполя лишены возможности активно принимать участие в тренингах, обучении и стажировках в других городах.