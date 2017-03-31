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31.03.2017 / 16:11

В Мариуполе объявлен всеукраинский флэш-моб о транспортном соединении города с Украиной (ФОТО)





В Мариуполе активная молодежь запустила флэш-моб #MRPLconnection с просьбой соединить транспортным сообщением родной город со всей Украиной, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Мариупольцы обратились к жителям города и страны с просьбой поддержать обращение к Президенту. Представители молодежного движения Мариуполя создали электронную петицию на сайте Президента Украины, которая скоро появится в открытом доступе. В рамках форума ОБСЕ ее содержание зачитал участникам студент МГУ, общественный активист и представитель Мариупольского союза молодежи Вадим Макаренко.

«Мы нуждаемся в развитии железнодорожного сообщения со всей Украиной. Просим Вас (Президента – РЕД.) найти возможность срочно посодействовать решению транспортного вопроса: расширению направлений железнодорожного пассажирского сообщения и запуска между Мариуполем и Киевом скоростного поезда «Интерсити». Также нужно возобновить единые и жизненно важные дорожные артерии Мариуполь-Запорожье, Мариуполь-Краматорск. Эти пути находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Еще подчеркиваем важность и необходимость восстановления двухпутной дороги и электрификации региона Камыш-Заря - Волноваха, возобновление функционирования аэропорта г.Мариуполя. Поддержите молодежь, общественность Донетчины, людей бизнеса», - сказано в петиции.

Участники форума сфотографировались с плакатом, где содержится хэш-тег #MRPLconnection и бренд Мариуполя, чтобы таким образом в соцсетях привлечь внимание к городу и петиции, которая должна набрать 25 тыс. голосов.

По словам Вадима Макаренко, из-за не налаженного транспортного сообщения, студенты Мариуполя лишены возможности активно принимать участие в тренингах, обучении и стажировках в других городах.

«Как это сделать, если из Мариуполя банально тяжело выехать? Так, чтобы доехать до Винницы нужны пересадки. В разные времена никогда не хватало билетов, я уже молчу о том, студенческий он или нет. Открытие воздушного пространства в Мариуполе также намного упростит жизнь – это привлечет инвесторов, рабочие места. Наш город привлекателен, но отпугивает гостей трудностью пути», - сказал Вадим Макаренко.

  
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17:25
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16:55
Мариупольские ОСМД заявили о себе на всеукраинском уровне
16:11
В Мариуполе объявлен всеукраинский флэш-моб о транспортном соединении города с Украиной (ФОТО)
15:30
Завтра в Мариуполе завершится сезон тепла и горячей воды
14:45
Роман "Она была из Мариуполя" получил авторитетную премию Лейпцигской книжной ярмарки
14:00
В Мариуполе пройдет благотворительный аукцион по сбору средств для детей с проблемой аутизма
13:24
На форуме ОБСЕ обсудили создание «Большого Мариуполя»
12:12
ФК «Ильичевец» просит мариупольцев принять участие в выборе нового названия для городской футбольной команды
11:38
Госпомощь при рождении ребенка мариупольцы смогут оформить онлайн
11:07
На ремонт водовода в Кальмиусском районе Мариуполя выделено почти 3 млн грн (ФОТО)
10:30
В Мариуполе взорвался внедорожник. Полиция переходит на усиленный вариант несения службы (ФОТО, ВИДЕО)
10:05
ЕБРР готов выделить 250 млн евро на железную дорогу, ведущую к Мариуполю
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15:20 Донецкая область стала лидером среди регионов Украины по физкультурной и спортивной работе в селах
13:33 Прокуратурой Донецкой области обеспечено взыскание в пользу госбюджета более 2 млн грн задолженности
12:15 Президент дал необходимые команды силовикам по обеспечению режима тишины на Донбассе
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