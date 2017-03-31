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Главная / Лента новостей / Завтра в Мариуполе завершится сезон тепла и горячей воды

31.03.2017 / 15:30

Завтра в Мариуполе завершится сезон тепла и горячей воды

В Мариуполе принято решение завершить отопительный сезон 1 апреля, передает ilich.in.ua. 

Как сообщает пресс-служба горсовета, согласно санитарным нормам отопительный сезон должен завершаться, когда устанавливается среднесуточная температура выше +8. По данным синоптиков, температура в Мариуполе превысила этот показатель и снижаться уже не будет. В связи с чем принято решения с 1 апреля прекратить подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.

«Мы все знаем, что тарифы в Украине далеко не низкие. Нет смысла отапливать воздух и тратить деньги мариупольцев, отапливая улицу. Мы не имеем технической возможности еще более снизить подачу теплоносителя. Наши котлы в большей степени этого не позволяют. В тоже время горожанам в мае придут уже значительно меньшие счета за оплату коммунальных платежей», - подчеркнул заместитель городского головы Михаил Когут, добавив, что Мариуполь далеко не первый город, который завершает отопительный сезон ранее привычного 15 апреля. Так, с 20 марта отопление выключили в Каменске, с 24 марта в Днепре, с 1 апреля отключается Херсон и вся Луганская область, Запорожье с 3 апреля.

При этом, заместитель городского головы отметил, что вместе с теплоносителем прекращается подача и горячей воды. Это обусловлено тем, что убытки КП «Мариупольтеплосети», которые на данный момент составляют более 800 млн грн, продолжат увеличиваться, если не затушить котлы.

«На данный момент из 150 тысяч абонентов, которые ранее пользовались горячей водой осталось менее 50 тысяч. При этом котлы продолжают потреблять большое количество газа. При такой калькуляции, чтобы не уйти в еще большие убытки, мы должны повысить и так не низкий тариф вдвое», - сообщил Михаил Когут.

Еще одна причина отключения горячей воды, по словам заместителя городского головы, это проблемы с обраткой. Так, в некоторых домах приходится по полчаса спускать воду из крана, в то время как счетчик учитывает ее как горячую. В итоге с каждым месяцем все больше людей делают свой выбор в пользу водонагревательных приборов.

Со своей стороны, директор КП «Мариупольтеплосеть» Геннадий Бабек отметил, что в целом отопительный сезон в Мариуполе прошел хорошо.

«Мы стартовали согласно плану. Работали все котельные на необходимой мощности. Серьезных аварий не было», - отметил он. 

  
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17:25
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16:55
Мариупольские ОСМД заявили о себе на всеукраинском уровне
16:11
В Мариуполе объявлен всеукраинский флэш-моб о транспортном соединении города с Украиной (ФОТО)
15:30
Завтра в Мариуполе завершится сезон тепла и горячей воды
14:45
Роман "Она была из Мариуполя" получил авторитетную премию Лейпцигской книжной ярмарки
14:00
В Мариуполе пройдет благотворительный аукцион по сбору средств для детей с проблемой аутизма
13:24
На форуме ОБСЕ обсудили создание «Большого Мариуполя»
12:12
ФК «Ильичевец» просит мариупольцев принять участие в выборе нового названия для городской футбольной команды
11:38
Госпомощь при рождении ребенка мариупольцы смогут оформить онлайн
11:07
На ремонт водовода в Кальмиусском районе Мариуполя выделено почти 3 млн грн (ФОТО)
10:30
В Мариуполе взорвался внедорожник. Полиция переходит на усиленный вариант несения службы (ФОТО, ВИДЕО)
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