31.03.2017 / 14:45



Роман "Она была из Мариуполя" получил авторитетную премию Лейпцигской книжной ярмарки

Немецкая писательница украинского происхождения Наташа Водин завоевала престижную премию за роман "Она была из Мариуполя" о судьбе ее матери, Евгении Иващенко, пишет ОстроВ со ссылкой на Die Zeit.

"Наташа Водин получила авторитетную премию Лейпцигской книжной ярмарки, — пишет Die Zeit. — Жюри отличило в категории "Беллетристика" ее роман "Она была из Мариуполя". Другими награжденными были переводчица Эва Люди Конг и автор научно-популярных книг Барбара Штолльберг-Рилингер. Авторы разделят поровну премию в 45 тысяч евро. Лейпцигская книжная премия считается одной из самых важных литературных наград в Германии. Впервые во всех трех категориях ее получили женщины".