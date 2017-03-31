31.03.2017 / 14:00



В Мариуполе пройдет благотворительный аукцион по сбору средств для детей с проблемой аутизма

Творческие работы детей с аутизмом и их родителей будут проданы на аукцион в Мариуполе. Собранные средства направят на создание условий обучения для детей с особенностями в учебных заведениях города в рамках проекта «Мир без границ». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как сообщила заместитель руководителя ОО «Особенный ребенок с будущим» Юлия Гаврилина, благотворительная ярмарка пройдет в день Всемирного распространения информации о проблеме аутизма – 2 апреля.

«Наша задача - обратить внимание общества на этих детей и возможно, изменить к ним отношение. Сегодня они испытывают острую необходимость в социализации. Самой лучшей возможностью социализировать их является инклюзивное обучение. На аукционе посетители увидят и фотографии состоящих на учете организации детей. Поскольку родители всегда замалчивают о проблемах у ребенка, фотовыставка стала нелегким шагом для них», - сказала Юлия Гаврилова.

Собранные средства пойдут на создание условий для обучения на базе ОШ №36 и экспериментальной группы в детском саду №159.

Работу групп для детей с особенным развитием планируют начать с 1 сентября 2017 года.

Для грамотной организации учебного процесса подключат сотрудников различных квалификаций, перенявших опыт столичных специалистов.