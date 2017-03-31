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Главная / Лента новостей / В Мариуполе пройдет благотворительный аукцион по сбору средств для детей с проблемой аутизма

31.03.2017 / 14:00

В Мариуполе пройдет благотворительный аукцион по сбору средств для детей с проблемой аутизма

Творческие работы детей с аутизмом и их родителей будут проданы на аукцион в Мариуполе.  Собранные средства направят на создание условий обучения для детей с особенностями в учебных заведениях города в рамках проекта «Мир без границ». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как сообщила заместитель руководителя ОО «Особенный ребенок с будущим» Юлия Гаврилина, благотворительная ярмарка пройдет в день Всемирного распространения информации о проблеме аутизма – 2 апреля.

«Наша задача - обратить внимание общества на этих детей и возможно, изменить к ним отношение. Сегодня они испытывают острую необходимость в социализации. Самой лучшей возможностью социализировать их является инклюзивное обучение. На аукционе посетители увидят и фотографии состоящих на учете организации детей. Поскольку родители всегда замалчивают о проблемах у ребенка, фотовыставка стала нелегким шагом для них», - сказала Юлия Гаврилова.

Собранные средства пойдут на создание условий для обучения на базе ОШ №36 и экспериментальной группы в детском саду №159.

Работу групп для детей с особенным развитием планируют начать с 1 сентября 2017 года.

Для грамотной организации учебного процесса подключат сотрудников различных квалификаций, перенявших опыт столичных специалистов.

Всего в Мариуполе на учете ОО «Особенный ребенок с будущим» 127 детей, 90% из которых с диагнозом аутизма.

  
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14:00
В Мариуполе пройдет благотворительный аукцион по сбору средств для детей с проблемой аутизма
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12:12
ФК «Ильичевец» просит мариупольцев принять участие в выборе нового названия для городской футбольной команды
11:38
Госпомощь при рождении ребенка мариупольцы смогут оформить онлайн
11:07
На ремонт водовода в Кальмиусском районе Мариуполя выделено почти 3 млн грн (ФОТО)
10:30
В Мариуполе взорвался внедорожник. Полиция переходит на усиленный вариант несения службы (ФОТО, ВИДЕО)
10:05
ЕБРР готов выделить 250 млн евро на железную дорогу, ведущую к Мариуполю
09:45
Сегодня вблизи Мариуполя будет проходить плановая утилизация снарядов
09:25
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