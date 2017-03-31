31.03.2017 / 13:24



На форуме ОБСЕ обсудили создание «Большого Мариуполя» На форуме ОБСЕ в Мариуполе презентовали концепцию «Большого Мариуполя». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. Концепция предполагает создание новой административно-территориальной единицы с центром в Мариуполе. По словам главного специалиста Мариупольского городского совета Александра Комара, для этого необходимо добровольное объединение громад в регионе. Но в таком случае изменится перспективный план и границы Мариуполя. Кроме того, участники форума обсудили проблемы транспортного сообщения с соседними городами и состояние дорог.