31.03.2017 / 12:12



ФК «Ильичевец» просит мариупольцев принять участие в выборе нового названия для городской футбольной команды

Летом мариупольская команда ФК «Ильичевец» получит новое название, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-центр «приазовцев».

Футбольный клуб обращается ко всем жителям Мариуполя, футбольным болельщикам, спортивной общественности, металлургам и студентам, портовикам и машиностроителям, морякам и учителям с просьбой принять участие в выборе нового названия для городской футбольной команды.

Свое мнение по этому вопросу вы можете высказать на официальном сайте клуба Fcilich.com. Предварительное голосование, проходившее на сайте футбольного клуба, определило финалистов — два варианта названия: «Мариуполь» и «Металлург». Подсчет голосов будет производится до 1-го мая 2017 года.

По окончании текущего сезона инвесторы клуба, проанализировав итоги голосования, примут взвешенное, продуманное решение с учетом всех мнений и пожеланий, без политической подоплеки в этом вопросе.

Справка: свою историю городской футбольный коллектив начинает с 1960 года, когда в Жданове путем объединения «Авангарда» (Жданов) и «Шахтера» (Рутченково) была создана команда мастеров «Азовсталь». В 1966-м году команда была переименована в «Азовец», а еще через пять лет (в 1971-м) в «Металлург». Это название тогдашние ждановцы носили недолго — в 1974-м году футболистов под свою опеку взяли железнодорожники и, как следствие, команда стала называться «Локомотив». Однако в 1976-м году клуб был передан заводу тяжелого машиностроения и стали выступать как «Новатор». Под этим именем ждановцы играли до 1992 года, то есть 16 лет (это клубный рекорд!). В 1992-м году было принято решение вернуть клубу название «Азовец». В 1996-м году футбольной команде финансовую помощь начали оказывать металлургические гиганты — комбинат имени Ильича и «Азовсталь». Поэтому клуб стал носить название «Металлург» и идентифицировать себя как «команда металлургов».

Свое нынешнее название «Ильичевец» наш футбольный клуб получил в 2003-м году, когда генеральным спонсором ФК стал комбинат имени Ильича, а президентом — Владимир Семенович Бойко.