31.03.2017 / 11:38



Госпомощь при рождении ребенка мариупольцы смогут оформить онлайн

Отныне в Украине родители новорожденных могут подать документы для получения государственной помощи в любое удобное время 24 часа в сутки 7 дней в неделю через сеть Интернет.

Новую онлайн услугу презентовали Министр юстиции Павел Петренко, Министр социальной политики Андрей Рева, глава Госагентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко и Президент Фонда «Восточная Европа» Виктор Лях, передает ilich.in.ua со ссылкой на Минюст.

Ранее документы принимались в госучреждениях только в бумажной форме.

Электронная услуга доступна через портал Минсоцполитики: e-services.msp.gov.ua. Впоследствии ее можно будет получить на едином государственном портале административных услуг my.gov.ua. Электронные формы документов с автоматической проверкой и подсказками максимально минимизируют риск допущения ошибок при их заполнении.

«Отныне украинцы могут получить полный пакет услуг при рождении ребенка без необходимости посещать кабинеты чиновников, — отметил глава Минюста Павел Петренко. — Это и получение свидетельства о рождении в роддоме, и регистрация места жительства малыша, и получение государственной помощи при рождении».