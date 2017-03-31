|
31.03.2017 / 11:38
Госпомощь при рождении ребенка мариупольцы смогут оформить онлайн
Отныне в Украине родители новорожденных могут подать документы для получения государственной помощи в любое удобное время 24 часа в сутки 7 дней в неделю через сеть Интернет.
Новую онлайн услугу презентовали Министр юстиции Павел Петренко, Министр социальной политики Андрей Рева, глава Госагентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко и Президент Фонда «Восточная Европа» Виктор Лях, передает ilich.in.ua со ссылкой на Минюст.
Ранее документы принимались в госучреждениях только в бумажной форме.
Электронная услуга доступна через портал Минсоцполитики: e-services.msp.gov.ua. Впоследствии ее можно будет получить на едином государственном портале административных услуг my.gov.ua. Электронные формы документов с автоматической проверкой и подсказками максимально минимизируют риск допущения ошибок при их заполнении.
«Отныне украинцы могут получить полный пакет услуг при рождении ребенка без необходимости посещать кабинеты чиновников, — отметил глава Минюста Павел Петренко. — Это и получение свидетельства о рождении в роддоме, и регистрация места жительства малыша, и получение государственной помощи при рождении».
При этом министр отметил, что развитие онлайн-сервисов, которые предоставляет гражданам Министерство юстиции будет продолжаться и в дальнейшем.