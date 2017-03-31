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31.03.2017 / 11:07
На ремонт водовода в Кальмиусском районе Мариуполя выделено почти 3 млн грн (ФОТО)
Председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко проинспектировали реализацию проектов, которые реализуются за счет средств областного бюджета. В частности проверили, как проходит капитальный ремонт водовода по ул. Макара Мазая. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.
На ремонт выделено 2 млн 800 тысяч гривен. Заменят около 900 метров трубы. Подрядная организация приступила к реализации проекта в январе текущего года. Планируют завершить все работы, в том числе и благоустроить территорию после разрытия, до конца апреля. На данный момент выполнено около 75 % всех работ.
«Для нас важен ремонт данного участка водовода. Он снабжает большую часть Кальмиусского района, как жителей многоэтажных домов, так и частного сектора. Мариупольцы жаловались на большое количество порывов, капитальный ремонт водовода позволит забыть про аварийные ситуации на этом участке трубы», - отметил Вадим Бойченко.