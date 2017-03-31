31.03.2017 / 11:07



На ремонт водовода в Кальмиусском районе Мариуполя выделено почти 3 млн грн (ФОТО)











Председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко проинспектировали реализацию проектов, которые реализуются за счет средств областного бюджета. В частности проверили, как проходит капитальный ремонт водовода по ул. Макара Мазая. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

На ремонт выделено 2 млн 800 тысяч гривен. Заменят около 900 метров трубы. Подрядная организация приступила к реализации проекта в январе текущего года. Планируют завершить все работы, в том числе и благоустроить территорию после разрытия, до конца апреля. На данный момент выполнено около 75 % всех работ.