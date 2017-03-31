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31.03.2017 / 10:30

В Мариуполе взорвался внедорожник. Полиция переходит на усиленный вариант несения службы (ФОТО, ВИДЕО)







Сегодня в 8.35 в Мариуполе взорвался внедорожник Toyota Prado. Как уточнили в полиции в автомобиле был сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Водителю, мужчине 40-ка лет оторвало обе ноги, он погиб на месте. Трагедия произошла на пересечении пр. Металлургов и ул. Каффайской.

По прибытию скорой помощи автомобиль продолжал взрываться, окружающие люди и прохожие не пострадали.

В настоящее время место происшествия оцеплено, работает полиция и взрывотехники. В числе версий рассматривается теракт. Об этом заявил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Полиция переходит на усиленный вариант несения службы.

"Одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой террористов "ДНР". В Мариуполе и на всей территории Донетчины усиливается несения службы полицейскими подразделениями. Прошу наших жителей с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым правоохранительными органами", - написал Аброськин на своей странице в Фейсбук.

 

  
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13:24
На форуме ОБСЕ обсудили создание «Большого Мариуполя»
12:12
ФК «Ильичевец» просит мариупольцев принять участие в выборе нового названия для городской футбольной команды
11:38
Госпомощь при рождении ребенка мариупольцы смогут оформить онлайн
11:07
На ремонт водовода в Кальмиусском районе Мариуполя выделено почти 3 млн грн (ФОТО)
10:30
В Мариуполе взорвался внедорожник. Полиция переходит на усиленный вариант несения службы (ФОТО, ВИДЕО)
10:05
ЕБРР готов выделить 250 млн евро на железную дорогу, ведущую к Мариуполю
09:45
Сегодня вблизи Мариуполя будет проходить плановая утилизация снарядов
09:25
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