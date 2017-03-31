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31.03.2017 / 10:30
В Мариуполе взорвался внедорожник. Полиция переходит на усиленный вариант несения службы (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня в 8.35 в Мариуполе взорвался внедорожник Toyota Prado. Как уточнили в полиции в автомобиле был сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Водителю, мужчине 40-ка лет оторвало обе ноги, он погиб на месте. Трагедия произошла на пересечении пр. Металлургов и ул. Каффайской.
По прибытию скорой помощи автомобиль продолжал взрываться, окружающие люди и прохожие не пострадали.
В настоящее время место происшествия оцеплено, работает полиция и взрывотехники. В числе версий рассматривается теракт. Об этом заявил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Полиция переходит на усиленный вариант несения службы.
"Одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой террористов "ДНР". В Мариуполе и на всей территории Донетчины усиливается несения службы полицейскими подразделениями. Прошу наших жителей с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым правоохранительными органами", - написал Аброськин на своей странице в Фейсбук.
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