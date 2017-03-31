31.03.2017 / 10:30



В Мариуполе взорвался внедорожник. Полиция переходит на усиленный вариант несения службы (ФОТО, ВИДЕО)















Сегодня в 8.35 в Мариуполе взорвался внедорожник Toyota Prado. Как уточнили в полиции в автомобиле был сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Водителю, мужчине 40-ка лет оторвало обе ноги, он погиб на месте. Трагедия произошла на пересечении пр. Металлургов и ул. Каффайской.

По прибытию скорой помощи автомобиль продолжал взрываться, окружающие люди и прохожие не пострадали.

В настоящее время место происшествия оцеплено, работает полиция и взрывотехники. В числе версий рассматривается теракт. Об этом заявил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Полиция переходит на усиленный вариант несения службы.