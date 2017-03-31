31.03.2017 / 10:05



ЕБРР готов выделить 250 млн евро на железную дорогу, ведущую к Мариуполю Европейский банк реконструкции и развития готов выделить 250 миллионов евро на расширение пропускной способности единой железнодорожной ветки, соединяющей город Мариуполь с остальной Украиной, пишет «Сегодня». Это привлечет в город инвестиции и облегчит работу промышленных предприятий, уверен мэр. С началом боевых действий юг остается изолированным от остальной части страны. "Больше будет проходить поездов, больше будет пропускаться вагонов. Соответственно, плата за пропуск и обслуживание будет взыматься. И, соответственно, в короткий промежуток времени этот проект окупается. Должна быть твердая рука сегодня центрального правительства", – сказал Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя.