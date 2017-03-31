31.03.2017 / 09:25



На улицах Мариуполя появляются первые МАФы нового образца (ФОТО)











В Мариуполе по проспекту Мира рядом с домом со шпилем и остановкой «Драмтеатр» появился киоск, который выглядит и расположен в соответствии с Комплексной схемой. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как рассказал начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук, в отличие от предшественников, новые киоски отличаются качественным внешним видом и не закрывают обзор водителям и пешеходам, а также не располагаются на зеленой зоне.

«Данный киоск установлен в полном соответствии с Комплексной схемой. На ней он значится под номером 137. А уже к лету арендатор остановки приведет ее в надлежащий вид. Так постепенно изменится внешний облик Мариуполя», - объяснил Сергей Марчук.

В киоске будут торговать продовольственными товарами. Кроме того, на остановке «Драмтеатр» убрали незаконный киоск.