31.03.2017 / 08:58



Сегодня в Мариуполе без воды школа, гимназия и жилые дома

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи с ремонтными работами в Мариуполе часть абонентов останется без холодной воды, передает ilich.in.ua.

Так, в связи с ремонтными работами по адресу Строителей 40-42 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Строителей 36-50, Лавицкого 20.

Также, в связи с заменой трубопровода 50 м ду90 мм по адресу Б.Морской, 74 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Украинского казачества, 5-43, пр. Победы, 79-101, ул. Азовстальская, 83-113, Московская, 47-85, пер. З. Космодемьянской, 2-22, проезд Панфилова, 2-8, пер. Московский, 2-34, б-р Морской, 72-74, д/с№59, ЦТП№№42, 43, гимназия №1.