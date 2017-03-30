30.03.2017 / 17:30



«Мариуполь все еще в логистическом тупике», - городской голова Вадим Бойченко на Форуме ОБСЕ

Одна из ключевых проблем Мариуполя, которая мешает городу полноценно развиваться – это логистика.

Об этом городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил в ходе форума "Реформы в перспективе южного Донбасса", проводимого ОБСЕ. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

По словам мэра, на протяжении трех лет юг Донецкой области изолирован от всей Украины. В результате, жители города не имеют возможности комфортно и быстро добраться до других регионов страны, а единственная трасса Мариуполь– Запорожье находится в плачевном состоянии.

"У нас нет самолетов. У нас нет скоростных поездов. Хотя они есть во всей остальной Украине. Они есть во Львове, есть в Краматорске и Красноармейске, а в Мариуполе – форпосте Украины - их нет. Мы вынуждены сутки ехать, что до Киева, что до Львова", - подчеркнул городской голова, добавив, что с такой логистикой невозможно говорить и о развитии туризма, а ведь Мариуполь – это город у моря".

Также Вадим Бойченко отметил, что город закрыт и для развития промышленности. Мэр рассказал про реализованный в прошлом году инвестиционный проект по расширению пропускной способности единой железнодорожной ветки, соединяющей город Мариуполь с остальной Украиной. В планах говорилось о 23 грузовых и 4 пассажирских поездах в сутки, но на деле ситуация оказалась иной.

"Практика показала, что пропускают около 16-17 пар поездов. Это сдерживающий фактор для металлургических предприятий города. Комбинаты не могут увеличивать объемы с такой пропускной способностью. В итоге страдает Мариуполь", - подытожил городской голова.