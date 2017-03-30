30.03.2017 / 16:00



В Мариуполе пройдет международная фотовыставка “День-2016” (ФОТО)















В мариупольском Центре современного искусства и культуры им. Куинджи открывается XVIII международная фотовыставка “День-2016”. В экспозиции будет представлено около 200 работ, отражающих жизнь Украины в самых разнообразных ее проявлениях. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как рассказали организаторы, уникальность собранной экспозиции в том, что она создавалась в течение года. В редакцию издания «День» со всей страны присылали фотографии, лучшие из которых были отобраны для выставки. В отборе участвовали как фотографы-профессионалы, так и обычные любители.

«Никаких тематических ограничений для фоторабот не было, нужно было просто выслать снимок и передать настроение. Самому младшему участнику нашей выставки, чья работа вошла в экспозицию - 9 лет, самому старшему – за 60. На выставке также будут представлены работы мариупольских профессиональных фотографов Евгения Сосновского и Алины Комаровой», - поделился Александр Мельников.

Идея выставки – показать мариупольцам всю страну, частью которой является и Мариуполь, а также рассказать, чем живут украинцы, что их вдохновляет и волнует.

Помимо выставки организаторы мероприятия займутся просветительством. В свободном пространстве “Халабуда” 30 марта в 18:30 состоится встреча-дискуссия на тему «Национальный диалог» и презентация ряда книжных новинок. На следующий день, 31 марта, организаторы выставки пообщаются со студентами и преподавателями МГУ.

Фотовыставка «День-2016» будет открыта в Центре современного искусства и культуры им. Куинджи до 14 апреля. Вход свободный.