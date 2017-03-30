30.03.2017 / 16:20



Мариупольский муниципальный транспорт продолжает обновляться – на линию вышли 10 обновленных трамваев из ЕС







В Мариуполе продолжают обновлять муниципальный транспорт. Как результат - на маршруты города сегодня выедут 10 обновленных трамваев, которые прибыли из Европейского Союза. Их первыми «пассажирами» стали городской голова Вадим Бойченко, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский и генеральный директор ЧАО «МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.



Как сообщает пресс-служба горсовета, инвестиции областного бюджета в обновление мариупольского транспорта составили более 14 млн грн, передает ilich.in.ua.

Новые трамваи марки TATRA-T3 имеют 22 посадочных места, а общая вместимость составляет более 100 пассажиров. Подвижные единицы выйдут на маршрут №10 протяженностью почти 15 км. Он соединяет два района города - Центральный и Кальмиусский.

Городской голова отметил, что эти трамваи приобретены за средства областного бюджета. Он поблагодарил Павла Жебривского за вклад в развитие города и финансовую помощь в решении проблем Мариуполя.

Свой вклад в развитие муниципального транспорта Мариуполя сделал и комбинат «Азовсталь». Благодаря инвестициям предприятия городской транспорт оснащается системой GPS-навигации и программным комплексом, позволяющий осуществлять диспетчерское управление.

Трамваи оснащены многофункциональной информационной системой, позволяющей доводить информацию как в звуковом, так и в визуальном режиме, а также внешними звуковыми приборами для людей с проблемами зрения. Таким образом, все мариупольцы будут добираться на работу и домой в комфортных условиях.