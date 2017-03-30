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Главная / Лента новостей / Мариупольский муниципальный транспорт продолжает обновляться – на линию вышли 10 обновленных трамваев из ЕС

30.03.2017 / 16:20

Мариупольский муниципальный транспорт продолжает обновляться – на линию вышли 10 обновленных трамваев из ЕС



В Мариуполе продолжают обновлять муниципальный транспорт.  Как результат - на маршруты города сегодня выедут 10 обновленных трамваев, которые прибыли из Европейского Союза. Их первыми «пассажирами» стали городской голова Вадим Бойченко, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский и генеральный директор ЧАО «МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили. 

Как сообщает пресс-служба горсовета, инвестиции областного бюджета в обновление мариупольского транспорта составили более 14 млн грн, передает ilich.in.ua.

Новые трамваи марки TATRA-T3 имеют 22 посадочных места, а общая вместимость составляет более 100 пассажиров. Подвижные единицы выйдут на маршрут №10 протяженностью почти 15 км. Он соединяет два района города - Центральный и Кальмиусский.

Городской голова отметил, что эти трамваи приобретены за средства областного бюджета. Он поблагодарил Павла Жебривского за вклад в развитие города и финансовую помощь в решении проблем Мариуполя.

Свой вклад в развитие муниципального транспорта Мариуполя сделал и комбинат «Азовсталь». Благодаря инвестициям предприятия городской транспорт оснащается системой GPS-навигации и программным комплексом, позволяющий осуществлять диспетчерское управление.

Трамваи оснащены многофункциональной информационной системой, позволяющей доводить информацию как в звуковом, так и в визуальном режиме, а также внешними звуковыми приборами для людей с проблемами зрения. Таким образом, все мариупольцы будут добираться на работу и домой в комфортных условиях.

«Уверен, жители города уже успели ощутить повышение качества нового коммунального транспорта и эти 10 трамваев станут еще одним подтверждением тому, что мы выводим на новый уровень муниципальный транспорт. Но это лишь начало. Планируется в 2017 году пополнить автопарк еще 30 единицами трамваев. Таким образом, мы сможем полностью убрать аварийный и изношенный подвижной состав с улиц нашего города», - заключил Вадим Бойченко.

  
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16:20
Мариупольский муниципальный транспорт продолжает обновляться – на линию вышли 10 обновленных трамваев из ЕС
16:00
В Мариуполе пройдет международная фотовыставка “День-2016” (ФОТО)
15:15
В Мариуполе внедряются инновационные подходы в обучении детей
14:40
В Мариуполе выбрали лучшего спортсмена месяца
13:56
На материальную помощь мариупольцам из горбюджета готовы выделить 60 тыс. грн
13:20
В пасхальные праздники КПВВ под Мариуполем изменят режим работы
12:28
Волонтеры презентуют в Мариуполе фотопроект «Якби не війна»
11:49
В Мариуполе изъяли 9 тысяч единиц фальсифицированного алкоголя
11:07
В подвале мариупольской многоэтажки обнаружен снаряд (ФОТО)
10:36
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15:02 В апреле волонтеры Гумштаба планируют посетить 40 населенных пунктов в «серой зоне» на Донбассе
13:45 Грузия предоставила 600 переселенцам из Донбасса статус беженца
12:40 За растрату и легализацию 300 тыс. грн бюджетных средств на Донетчине будут судить чиновника
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