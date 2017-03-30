30.03.2017 / 15:15



В Мариуполе внедряются инновационные подходы в обучении детей

Семинар-практикум для руководителей школ на тему: «Внедрение передового педагогического опыта в общеобразовательных учреждениях Мариуполя» прошел в гимназии №2.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в нем приняли участие более 60 директоров учебно-воспитательных учреждений города, специалисты департамента образования городского совета, методисты научно-методического центра, передает ilich.in.ua.

В рамках практической части, участникам семинара была представлена возможность посетить 5 методических студий, работа которых была разбита по основным образовательным направлениям. В каждом из них рассмотрели новые методики образования через элементы интерактивных технологий по украинскому, английскому и других языках, а также математике, биологии и физике.

С результатами современной системы контроля педагога и методами проведения уроков, с целью повышения качества знаний школьников ознакомила Любовь Михайлова, директор гимназии №2.