30.03.2017 / 14:40



В Мариуполе выбрали лучшего спортсмена месяца







В Мариуполе подвели итоги по определению лучшего спортсмена февраля. Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, победителем был признан чемпион Украины по легкой атлетике в беге на 200м Александр Пирогов, передает ilich.in.ua.

Напомним, что вместе с ним на звание лучшего спортсмена месяца претендовали бронзовые призеры чемпионата Европы по тхэквондо – Илья Пикуз и Владислав Коротких, кубка Украины по тяжелой атлетике Татьяна Квачан, серебряный призер чемпионата Украины по стрельбе Валентина Чунихина.