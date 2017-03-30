30.03.2017 / 13:56



На материальную помощь мариупольцам из горбюджета готовы выделить 60 тыс. грн

Комиссия по предоставлению материальной помощи рассматривает 91 обращение от мариупольцев. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

На помощь мариупольцам из городского бюджета власти готовы выделить 60 тысяч гривен.

Ежемесячно комиссия собирается для того, чтобы материально помочь мариупольцам, которые оказались в беде. Большинство обращений связано с онкологическими заболеваниями. Как сообщают в управлении здравоохранения, ежегодно количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, в Мариуполе увеличивается. Зачастую обращаются одинокие пенсионеры, которые обычно отказываются от операций из-за отсутствия средств. Такие случаи комиссия рассматривает с особым вниманием.