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30.03.2017 / 13:20
В пасхальные праздники КПВВ под Мариуполем изменят режим работы
В пасхальные праздники на КПВВ под Мариуполем и во всей зоне АТО изменится режим работы.
Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер, комментируя договорённости, достигнутые вчера в результате переговоров Трёхсторонней контактной группы в Минске, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
«С 1 апреля, к поминальным дням запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пересечения в утренние и вечерние часы», - написала Олифер.