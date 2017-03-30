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30.03.2017 / 13:20

В пасхальные праздники КПВВ под Мариуполем изменят режим работы

В пасхальные праздники на КПВВ под Мариуполем и во всей зоне АТО изменится режим работы.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер, комментируя договорённости, достигнутые вчера в результате переговоров Трёхсторонней контактной группы в Минске, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«С 1 апреля, к поминальным дням запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пересечения в утренние и вечерние часы», - написала Олифер.

  
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15:58
Мариупольский муниципальный транспорт продолжает обновляться – на линию вышли 10 обновленных трамваев из ЕС
15:15
В Мариуполе внедряются инновационные подходы в обучении детей
14:40
В Мариуполе выбрали лучшего спортсмена месяца
13:56
На материальную помощь мариупольцам из горбюджета готовы выделить 60 тыс. грн
13:20
В пасхальные праздники КПВВ под Мариуполем изменят режим работы
12:28
Волонтеры презентуют в Мариуполе фотопроект «Якби не війна»
11:49
В Мариуполе изъяли 9 тысяч единиц фальсифицированного алкоголя
11:07
В подвале мариупольской многоэтажки обнаружен снаряд (ФОТО)
10:36
Мариупольцев обучат правилам поведения при обнаружении взрывоопасных предметов
10:00
В Мариуполе гвардейцы и полиция провели день открытых дверей для школьников (ФОТО)
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15:02 В апреле волонтеры Гумштаба планируют посетить 40 населенных пунктов в «серой зоне» на Донбассе
13:45 Грузия предоставила 600 переселенцам из Донбасса статус беженца
12:40 За растрату и легализацию 300 тыс. грн бюджетных средств на Донетчине будут судить чиновника
12:00 СБУ обнаружила на Донетчине готовый к использованию огнемет "Шмель" (ФОТО)
10:59 Разминирование Донбасса займет до 15 лет, - МинАТО
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