30.03.2017 / 13:20



В пасхальные праздники КПВВ под Мариуполем изменят режим работы

В пасхальные праздники на КПВВ под Мариуполем и во всей зоне АТО изменится режим работы.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер, комментируя договорённости, достигнутые вчера в результате переговоров Трёхсторонней контактной группы в Минске, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.