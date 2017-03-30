30.03.2017 / 11:49



В Мариуполе изъяли 9 тысяч единиц фальсифицированного алкоголя

В Мариуполе, в рамках уголовного производства, проверено ряд торговых точек, из которых было изъято 9 тысяч единиц фальсифицированного алкоголя. Также обнаружено налаженное производство бутилированной воды без соответствующих сертификатов качества. Об этом рассказал заместитель городского головы Ярослав Хотнянский, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Управление взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и выявления коррупции городского совета совместно с подразделением налоговой полиции «Фантом», военной прокуратурой, Днепровской фискальной службой, в рамках уголовного производства, провели рейд по торговым точкам города. По его результатам изъято 4,5 тонны алкогольной продукции.

Проверили два складских помещения и порядка 20 магазинов на территории Мариуполя.

«Были обнаружены бутылки с алкогольной продукцией с названием известных брендов, но акцизные марки на них были поддельные. Их содержимое также неизвестного происхождения. Они направлены на экспертизу. Военной прокуратурой проводятся дальнейшие разбирательства», - отметил Ярослав Хотнянский.