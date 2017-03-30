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30.03.2017 / 11:07

В подвале мариупольской многоэтажки обнаружен снаряд (ФОТО)



На проспекте Свободы в подвале многоэтажки мариупольчанка нашла снаряд от пушки. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как сообщили мариупольские правоохранители, вчера, около 11 часов, патрульные получили сообщение об обнаружении боеприпасов.

На месте происшествия инспекторы встретились с позвонившей им женщиной, которая показала в подвале подъезда многоэтажки место расположения  боеприпаса.

Она рассказала, что в подвале проводились ремонтные работы, во время которых она и увидела картонную коробку со снарядом от пушки.

  
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Мариупольский муниципальный транспорт продолжает обновляться – на линию вышли 10 обновленных трамваев из ЕС
15:15
В Мариуполе внедряются инновационные подходы в обучении детей
14:40
В Мариуполе выбрали лучшего спортсмена месяца
13:56
На материальную помощь мариупольцам из горбюджета готовы выделить 60 тыс. грн
13:20
В пасхальные праздники КПВВ под Мариуполем изменят режим работы
12:28
Волонтеры презентуют в Мариуполе фотопроект «Якби не війна»
11:49
В Мариуполе изъяли 9 тысяч единиц фальсифицированного алкоголя
11:07
В подвале мариупольской многоэтажки обнаружен снаряд (ФОТО)
10:36
Мариупольцев обучат правилам поведения при обнаружении взрывоопасных предметов
10:00
В Мариуполе гвардейцы и полиция провели день открытых дверей для школьников (ФОТО)
09:25
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15:02 В апреле волонтеры Гумштаба планируют посетить 40 населенных пунктов в «серой зоне» на Донбассе
13:45 Грузия предоставила 600 переселенцам из Донбасса статус беженца
12:40 За растрату и легализацию 300 тыс. грн бюджетных средств на Донетчине будут судить чиновника
12:00 СБУ обнаружила на Донетчине готовый к использованию огнемет "Шмель" (ФОТО)
10:59 Разминирование Донбасса займет до 15 лет, - МинАТО
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