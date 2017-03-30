30.03.2017 / 11:07



В подвале мариупольской многоэтажки обнаружен снаряд (ФОТО)



На проспекте Свободы в подвале многоэтажки мариупольчанка нашла снаряд от пушки. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. Как сообщили мариупольские правоохранители, вчера, около 11 часов, патрульные получили сообщение об обнаружении боеприпасов. На месте происшествия инспекторы встретились с позвонившей им женщиной, которая показала в подвале подъезда многоэтажки место расположения боеприпаса. Она рассказала, что в подвале проводились ремонтные работы, во время которых она и увидела картонную коробку со снарядом от пушки.