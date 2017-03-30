30.03.2017 / 10:36



Мариупольцев обучат правилам поведения при обнаружении взрывоопасных предметов

Работники металлургических предприятий, порта и аграрной промышленности пройдут обучение правилам поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.

Такое предложение сделал координатор программы по обучению правилам обращения с минами и взрывоопасными предметами Общества Красного Креста Украины Андрей Онищенко на встрече с мэром Вадимом Бойченко, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Сначала несколько представителей с крупных предприятий Мариуполя пройдут трехдневные курсы по минной безопасности, после чего приступят к обучению сотрудников на своих предприятиях.