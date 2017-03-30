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30.03.2017 / 10:36
Мариупольцев обучат правилам поведения при обнаружении взрывоопасных предметов
Работники металлургических предприятий, порта и аграрной промышленности пройдут обучение правилам поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.
Такое предложение сделал координатор программы по обучению правилам обращения с минами и взрывоопасными предметами Общества Красного Креста Украины Андрей Онищенко на встрече с мэром Вадимом Бойченко, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Сначала несколько представителей с крупных предприятий Мариуполя пройдут трехдневные курсы по минной безопасности, после чего приступят к обучению сотрудников на своих предприятиях.
В настоящее время волонтеры Красного Креста уже рассказывают о правилах обращения с минами и взрывоопасными предметами мариупольским детям.