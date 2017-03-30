30.03.2017 / 10:00



В Мариуполе гвардейцы и полиция провели день открытых дверей для школьников (ФОТО)















Военнослужащие воинской части 3057 Национальной гвардии вместе с Национальной полицией провели день открытых дверей для учеников ЗОШ№ 65 в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на Главное.

Ученики старших классов 65 общеобразовательной школы посетили воинскую часть 3057. Бойцы Нацгвардии продемонстрировали школьникам образцы средств индивидуальной защиты, вооружения, боевой техники, и предоставили возможность посидеть в салоне специального боевого автомобиля, который используется в военных операциях.

Ученики познакомились с бытом бойцов, которые бок о бок с полицейскими несут службу по обеспечению общественной безопасности в городе и защищают рубежи Мариуполя.

«Сегодня очень важно не упустить момент патриотического воспитания молодежи, сформировать в понимании детей правильное восприятие защитника Отечества, и стремление быть максимально полезными для общества», - отметил представитель Мариупольского отдела полиции.