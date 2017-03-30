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30.03.2017 / 09:25
В Мариуполе поддержали переселенцев социальной рекламой (ФОТО, ВИДЕО)
В Мариуполе презентовали социальную рекламу в поддержку переселенцев. Авторы проекта - глава совета «Мариупольского союза молодежи» Ульяна Токарева, представитель ОО «Мариупольский Союз Молодежи» Татьяна Ломакина и общественная активистка Диана Берг, передает ilich.in.ua со ссылкой на Новости Донбасса.
На экране – полицейские, врачи, учителя и школьники. Они ничем не отличаются от других, они – переселенцы, они – украинцы. Именно такой посыл вкладывали в социальные ролики его авторы.
«Не думаем о том, что переселенцы – это дополнительные расходы в бюджет, дополнительные нагрузки на социальные и другие инфраструктуры. А вместо этого начинаем видеть в людях силу, потенциал, возможности. Мы видим, что они присоединяются к жителям нашей громады к мариупольцам, и вместе мы делаем наш город лучше. То от этого выигрывают все. Этот смысл мы старались заложить в информационные ролики», - отметила Татьяна Ломакина.
Все герои видео – реальные люди, съемки проходили в разных городах Украины. В производственном процессе принимала участие творческая группа «Вавилон 13».
Финальный кадр каждого видео - крупным планом артефакт, который показывает принадлежность человека к месту, где он родился. У кого-то это календарь, на котором всегда 2013 год, у кого-то значок.
Ролики уже получили статус социальной рекламы от Нацсовета. Уже скоро они появятся в эфире местных и национальных телеканалов.
Социальные видеоролики изготовлены при поддержке Европейского Союза.
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