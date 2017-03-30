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30.03.2017 / 08:55

В связи с ремонтными работами в Мариуполе до конца дня без воды будут школа и жилые дома

Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе Мариупольского горсовета, сегодня в связи с ремонтными работами по пер. Макарова, 16-41 с 9.00. до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: ул. Международная, 21-61, пер. Макарова, 15-27, 16-42, ул. Макарова, 2-20.

Также, в связи с заменой 20 п. м. ду 200 мм по пр. Мира, 104 с 9.00. до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: пр. Мира, 88-114, ул. Итальянская, 131, бул. Хмельницкого, 22, ОШ № 9,пр. Строителей, 86а-92, ул. Зелинского 31,33.

В связи с ремонтными работами по пр. Лунина (бомбоубежище) с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: пр. Нахимова, 7, пр. Лунина, 1-23.

  
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