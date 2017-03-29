29.03.2017 / 17:30



В Мариуполе две сестры-переселенки обворовывали пенсионеров (ФОТО)











Полиция в Мариуполе устанавливает круг потерпевших от действий двух сестер, приехавших в город с неподконтрольной территории, которые разработали преступный план и обворовывали пенсионеров. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.



Как сообщили в полиции, женщины под разными предлогами попадали в дома, где жили преимущественно пожилые люди, отслеживали, где спрятаны сбережения владелиц и грабили стариков.

По словам подозреваемых, на их счету не менее 6 потерпевших. Задержаны они были сразу после очередной аферы при распределении добытой прибыли.

Старшей - 38 лет, младшей - 27. Обе приехали в Мариуполь с оккупированной территории, имеют детей и поясняют свои действия тяжелым материальным положением. Старшая из сестер рассказывает, что предложила «работать» второй и сама разработала преступный план. Ходили вместе, иногда - отдельно. Так, по одной из схем, младшая продавала одеяла, которые закупала на рынке вдвое дешевле цены продажи. Когда же дверь открывали пенсионеры - меняла цель визита. Уговаривала купить товар, а после согласия отслеживала, откуда хозяйка берет деньги. Злоумышленница отправляла жертву за водой на кухню, а сама забирала сбережения и быстро уходила.

В настоящее время они задержаны в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины. Сегодня преступному подряду будет избрана мера пресечения. Начато досудебное расследование по ч.3 ст.185 «Кража, соединенная с проникновением в жилище» Уголовного кодекса Украины, за что санкцией предусмотрено до 6 лет лишения свободы.