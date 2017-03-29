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29.03.2017 / 17:30
В Мариуполе две сестры-переселенки обворовывали пенсионеров (ФОТО)
Полиция в Мариуполе устанавливает круг потерпевших от действий двух сестер, приехавших в город с неподконтрольной территории, которые разработали преступный план и обворовывали пенсионеров. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Как сообщили в полиции, женщины под разными предлогами попадали в дома, где жили преимущественно пожилые люди, отслеживали, где спрятаны сбережения владелиц и грабили стариков.
По словам подозреваемых, на их счету не менее 6 потерпевших. Задержаны они были сразу после очередной аферы при распределении добытой прибыли.
Старшей - 38 лет, младшей - 27. Обе приехали в Мариуполь с оккупированной территории, имеют детей и поясняют свои действия тяжелым материальным положением. Старшая из сестер рассказывает, что предложила «работать» второй и сама разработала преступный план. Ходили вместе, иногда - отдельно. Так, по одной из схем, младшая продавала одеяла, которые закупала на рынке вдвое дешевле цены продажи. Когда же дверь открывали пенсионеры - меняла цель визита. Уговаривала купить товар, а после согласия отслеживала, откуда хозяйка берет деньги. Злоумышленница отправляла жертву за водой на кухню, а сама забирала сбережения и быстро уходила.
В настоящее время они задержаны в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины. Сегодня преступному подряду будет избрана мера пресечения. Начато досудебное расследование по ч.3 ст.185 «Кража, соединенная с проникновением в жилище» Уголовного кодекса Украины, за что санкцией предусмотрено до 6 лет лишения свободы.
Полицейские продолжают устанавливать всех потерпевших по данному уголовному производству. Поэтому, если вы стали жертвой преступного «дуэта» или свидетелем реализации их преступного плана, сообщите об этом по телефонам (0629) 54-16-85, (0629) 54-16-89, 067-629-02-41 или на спецлинию 102.