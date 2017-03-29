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29.03.2017 / 16:52
ФК «Мариупольчанка» - участник чемпионата Украины по футболу
Состоялась жеребьевка участников чемпионата Украины по футболу среди женских команд Первой лиги сезона, который пройдет с 30 апреля по 19 июня. Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, женская футбольная команда «Мариупольчанка» также примет участие в чемпионате, передает ilich.in.ua.
Участие в соревнованиях примут 13 команд. Только одна из них пройдёт в Высшую лигу.
Согласно жеребьевке, мариупольская команда попала в группу «С». Также в нее вошли: «Луганочка-Спартак» (Луганская обл.), «ХОВУФКС-ХНПУ» (Харьков), «Восход» (Олешковской р-н, Херсонская обл), «КДЮСШ-8» (Харьков).