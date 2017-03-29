29.03.2017 / 16:10



Завтра вблизи Мариуполя будет проходить плановая утилизация снарядов

Завтра, 30 марта, с 9:00 по 15:00 вблизи Мариуполя будет проходить плановая утилизация снарядов, в связи с чем жители города и прилегающих поселком могут слышать звуки взрывов. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.



Утилизация проходит на безопасном расстоянии от населенных пунктов, а на месте работают военные и спасатели ГСЧС.